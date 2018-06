Formula 1, Alonso: «Mi godo Le Mans, alla tripla corona ora non penso»

Vincere la 24Ore di Le Mans «è stata una sensazione grandiosa. Era da tanto tempo che sognavo di gareggiarci, esserci alla prima occasione, in una squadra molto competitiva come la Toyota, che ha dominato le prove libere, le qualifiche e la gara»: a quattro giorni dalla storica vittoria nella celebre corsa francese, Fernando Alonso è ancora sù di giri, tanto da rubare la scena nella conferenza stampa di presentazione della prossima gara di F1 che andrà in scena il prossimo fine settimana sul circuito di Paul Ricard. La vittoria di domenica, tra l'altro, avvicina il pilota spagnolo alla conquista della 'Tripla Coronà, ovvero la vittoria del titolo mondiale di F1 (o nel Gp di Montecarlo), nella 24Ore francese e nella 500 Miglia di Indianapolis, in cui Alonso si è cimentato un anno fa. «Non ci ho ancora pensato - aggiunge a precisa domanda - Quando mi sono iscritto l'anno scordo alla 500 Miglia la 'triple crown' era un obiettivo molto interessante, e perche voglio dimostrare di essere un pilota completo, non solo in F1 ma anche in altre categorie e la vittoria a Le Mans mi avvina a questo obiettivo. Ora ci penserò e vedrò il da farsi l'anno prossimo».



«Si tratta - ha aggiunto il due volte iridato - di gare molto difficili da confrontare. Si tratta di eventi speciali e molto difficili da vincere, forse la più semplice è Monaco perché se riesci a fare la pole hai il 99% di chance di vittoria. Nelle altre due competizioni (Le Mans e Indianapolis) lo spettacolo è più grande perché capita solo una volta all'anno. E tutto è più grande: la sfilata dei piloti in città, la preparazione della gara, l'ambiente è molto diverso,e per un pilota richiede uno stile di guida diverso. Comunque - ha aggiunto Alonso - per ora mi godo ancora la vittoria di Le Mans senza pensare ai progetti per l'anno prossimo». «Le Mans è una corsa che ti spreme, è l'equivalente di due Gran Premi e mezzo, non hai due settimane per recuperare. Molto divertente per l'adrenalina, che ti tiene sveglio Penso di aver dormito un'ora e mezza quel giorno e nemmeno un sonno profondo». Ora arriva al 'Paul Ricard' con un altro spirito e con la stessa voglia di fare bene: «Quando salirò in macchina domani, avrò di nuovo la pelle di gallina, l'adrenalina quando freni così tardi, quando passi le curve velocemente. Anche se non abbiamo la possibilità di vincere qui - ammette il pilota spagnolo - è comunque una sensazione molto speciale.

