Formula 1, Alonso: «Mi piacerebbero gare più imprevedibili ed equilibrate»

di Redazione Sport

«Mi piacerebbe vedere una battaglia più ravvicinata. Ho rivisto in tv una gara del '90 e, a parte le prime 4 macchine, tutte le altre erano state doppiate. Se guardiamo ora altre serie, c'è imprevedibilità. Qui, invece, potremmo scrivere l'ordine della pole già da ora». È l'auspicio del pilota della McLaren-Renault Fernando Alonso per la F1 del futuro. «Liberty è stata molto aperta nei nostri confronti lo scorso anno -aggiunge il 35enne asturiano-. C'è stato sempre un confronto e noi accetteremo le loro decisioni. Il potere è nelle loro mani, speriamo possano portare novità per migliorare lo spettacolo». «Il divario è ancora piuttosto ampio rispetto ai migliori. Ma sta a noi, sta al team fare le cose giuste. Se porteremo le prestazioni in pista e se ridurremo il gap, allora sarà diverso. I prossimi due mesi saranno cruciali. Speriamo di poter migliorare la macchina e se non saremo competitivi per il Mondiale, speriamo di toglierci almeno qualche soddisfazione», conclude il due volte campione del mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA