Formula 1, Arrivabene: «La Ferrari deve dare un segno ai tifosi»

«In Italia c'è il quartier generale della Ferrari, bisogna dare un segno ai tifosi italiani, non solo un ringraziamento». Così il team principal della Scuderia di Maranello, Maurizio Arrivabene, ha sottolineato l'importanza del Gp di Monza di domenica. Un podio sarebbe dedicato allo scomparso presidente Sergio Marchionne? «Intanto iniziamo a farlo, poi vedremo. Sempre col sorriso, dedicandolo soprattutto ai tifosi e a tutti», ha replicato Arrivabene al termine del F1 Milan Festival. «Sicuramente - aveva sottolineato poco prima il manager, intervistato da Sky - avremo una grande responsabilità domenica, ma con il dodicesimo uomo in campo, il nostro splendido pubblico, i nostri italiani, ci sentiremo più protetti e più aiutati. Vediamo di far bene».

