Gp Baku, Hamilton: «Non pensavo di farcela, ma non ho mai mollato»

«Non pensavo che ce l'avrei fatta. È stata una vittoria davvero emozionante, il team ha fatto un lavoro eccezionale e Vallteri Bottas avrebbe meritato di vincere, anche Sebastian Vettel ha fatto un lavoro eccezionale. Non me l'aspettavo, ma non abbiamo mai mollato». Il pilota della Mercedes Lewis Hamilton commenta così la sua rocambolesca vittoria nel Gp d'Azerbaigian sfruttando la foratura di Valtteri Bottas e un errore di Sebastian Vettel nei giri finali.

