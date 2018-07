McLaren, Boullier si dimette da team principal

Cambio della guardia ai vertici della McLaren, l'amministratore delegato della scuderia di Woking, Zak Brown, in seguito ai cattivi risultati nella stagione di Formula Uno ha accettato le dimissioni di Eric Boullier dal ruolo di team principal. La ristrutturazione del team vede l'investitura di Andrea Stella come direttore delle prestazioni, responsabile delle operazioni in pista. Gil de Ferran viene invece nominato direttore sportivo. A Simon Roberts infine il ruolo di supervisore della produzione, ingegneria e logistica.

