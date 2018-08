Camilleri nuovo ad Ferrari: «E' un gioiello e devo farlo brillare. Vettel il nostro Cristiano Ronaldo»

di Redazione Sport

«La Ferrari è un gioiello, il mio lavoro è farla continuare a brillare sotto tutti gli aspetti»: così il nuovo ad Louis Camilleri, ha chiarito il suo impegno nel nuovo ruolo, senza indicare una priorità fra i risultati sportivi della scuderia, la produzione di auto di eccellenza e la valorizzazione del titolo in Borsa. «Come Ceo, non puoi dare percentuali a quanto tempo spendi su che cosa - ha replicato Camilleri, parlando a Monza, dove la scuderia è impegnata nel Gp d'Italia di Formula 1 -, si spende il tempo necessario su tutto e questo intendo fare. Abbiamo un grande gruppo di manager e abbiamo un grande team principal. La Ferrari è un gioiello, il mio lavoro è farla continuare a brillare sotto tutti gli aspetti»



«I nostri stili sono un pò diversi ma io e Sergio abbiamo le stesse ambizioni, quindi non sarà una Ferrari molto diversa». Così il nuovo ad della Ferrari, Louis Carey Camilleri, nominato dopo la scomparsa di Sergio Marchionne. «Lo conoscevo da 12 anni, era un grande amico, tante volte abbiamo discusso della Ferrari - ha detto Camilleri a Monza -. Mi manca, era una persona incredibile. Il 18 settembre sveleremo i nostri piani strategici per il futuro».



«Abbiamo il nostro Cristiano Ronaldo, il suo nome è Seb». Al suo debutto a un Gp in veste di ad di Ferrari, Louis Carey Camilleri, ha sottolineato così lo status di fuoriclasse di Vettel, mentre non ha sciolto il nodo sul futuro di Kimi Raikkonen: «Non abbiamo preso una decisione ancora - ha tagliato corto parlando nel paddock a Monza -. Perché serve tanto tempo? Perché non è una decisione facile. La prenderemo quando saremo pronti». La Ferrari valuta Leclerc? «Non ho più niente da dire, la decisione non è presa», ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA