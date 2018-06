Formula 1, Verstappen il più veloce anche nelle ultime libere

La Red Bull di Max Verstappen si è confermata la macchina più veloce anche nelle terze prove libere del Gp del Canada di F1, ma le Ferrari gli sono a ruota. Il giovane olandese, primo in entrambe le sessioni di ieri, ha fatto segnare il tempo di 1'11«599, tenendo alle sue spalle le Rosse di Sebastian Vettel (a 49 millesimi) e Kimi Raikkonen (51 millesimi). Quarto tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton (+107 millesimi) e quinto per la seconda Red Bull di Daniel Ricciardo, staccato invece di oltre mezzo secondo dal compagno di squadra. Un'altra Mercedes,q uella di Bottas, occupa la sesta posizione (+656 millesimi). Oltre il secondo di svantaggio sul giro hanno accumulato gli altri piloti, da Sergio Perez (Force India, +01»304), a Nico Hulkenberg (Renault, +1«347), da Romain Grosjean (Haas, +1»415) a Stoffel Vandoorne (McLaren, 1«435) per citare solo quelli entrati nella top ten.

© RIPRODUZIONE RISERVATA