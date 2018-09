Formula 1, Elkann: «Per la Ferrari è fondamentale vincere con stile»

«Enzo Ferrari gareggiò di persona in varie competizioni, anche riportando vittorie, nei primi anni del XX secolo. Nella sua vita straordinaria una cosa era fondamentale: vincere, e vincere con stile. E siamo determinati che questo continui anche in futuro». Lo ha sottolineato John Elkann nell'intervento al Capital Markets Day della casa di Maranello. Elkann, primo esponente della famiglia Agnelli a diventare presidente di Ferrari, ha citato anche l'incontro del 1969 tra il Drake e l'Avvocato, quando Fiat acquisì il 50% del Cavallino. «La mia famiglia - ha detto - ha il privilegio di contribuire alla storia Ferrari da 50 dei suoi 70 e oltre anni di storia. Quando, il 18 giugno 1969, Enzo Ferrari incontrò mio nonno a Torino per suggellare questa partnership unica, si venne a creare un rapporto speciale. Non ero ancora nato ma nel corso degli anni successivi ho preso coscienza della profonda importanza di Ferrari per la mia famiglia e il mio Paese, l'Italia. Capirete quindi che per me sia un onore parlare qui oggi e avere al mio fianco Piero Ferrari».



