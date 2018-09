Formula 1, René Arnoux: «Gli ordini di scuderia sono leciti, ma si danno con troppa arroganza»

di Claudio Russo

René Arnoux, francese, dodici stagioni in F1, ha corso con cinque scuderie: Martini, Surtees, Renault, Ferrari e Ligier. Ha ottenuto solo 7 vittorie in 149 GP ma è partito ben 34 volte in prima fila, con 18 pole position. Indimenticabile il suo duello con Gilles Villeneuve, lui sulla Renault, il canadese al volante della Ferrari a Digione nel 1979. La gara andò a Jabouille ma loro diedero spettacolo negli ultimi tre giri quasi sempre appaiati, scambiandosi le posizioni, prendendosi più volte a ruotate. Alla fine Gilles prevalse per 24 millesimi. Ora René è un fortunato imprenditore ma ha sempre le corse nel sangue e le segue passione.

Cosa ne pensa del GP d'Italia?

«Dico che la Ferrari e Vettel hanno buttato via una grande occasione, a partire dalla qualifica di sabato. Sebastian e la squadra avrebbero dovuto fare di tutto per partire davanti, ma hanno sbagliato, lasciando la scia a favore di Raikkonen».

