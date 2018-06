Formula 1, Vettel fiducioso: «Abbiamo ottime possibilità». Hamilton soddisfatto: «Il secondo posto va bene»

«Non è stato facile mettere insieme il giro. Ho fatto un errore alla prima uscita e ho dovuto trovare la concentrazione». Sebastian Vettel si prende la terza posizione sulla griglia di partenza del Gp d'Austria e aspetta la gara per poter far meglio. «Avevamo qualcosa in più da tirare fuori - aggiunge il pilota tedesco della Ferrari - ma non ce l'ho fatta durante il giro. Congratulazioni a Valtteri che ha fatto due buoni giri, comunque domani abbiamo delle ottime possibilità».



«Non male, sono contento. Valtteri ha fatto un primo giro incredibile, mentre io ho fatto un errore. Posso dirmi contento del secondo tentativo, ottimo risultato per il team e Valtteri se lo meritava». Lewis Hamilton si complimenta con il suo compagno di squadra per la pole nel G d'Austria. E Bottas racconta così la sua qualifica: «Durante tutto il weekend abbiamo fatto un bel progresso con il set-up. Abbiamo visto gli sviluppi, abbiamo bilanciato la macchina, che è andata benissimo. Nell'ultimo giro sapevo di avere ancora qualcosa in più e quei millesimi sono stati fondamentali. Spero di partire bene e non avere problemi alla prima curva, per puntare alla vittoria. Ho più fame di tutti gli altri qui sulla griglia e voglio vincere».

