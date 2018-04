Gp Cina, Ricciardo: «Non ho trovato giusto set up, ma sono ottimista»

di Redazione Sport

«Oggi con le gomme ultrasoft non ho trovato il giusto setup mentre con medie e soft è andata meglio. È stata difficile ma comunque non c'è male, oggi è andata così così ma sono ottimista per le qualifiche, il passo gara è buono, vedremo cosa accadrà in qualifica». È il commento alla prima giornata di prove libere nel Gp di Cina del pilota della Red Bull, Daniel Ricciardo, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato le due sessioni chiuse col quarto e il nono tempo.

