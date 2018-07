Formula 1, Gp Silverstone: Vettel davanti a tutti nelle seconde libere

Una Ferrari davanti a tutti nella lista dei tempi della seconda sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. Sebastian Vettel ha fatto segnare 1'27«552, meglio delle Mercedes di Lewis Hamilton e di Valtteri Bottas. Raikkonen ha chiuso quarto, davanti alla Red Bull di Daniel Ricciardo. Il suo compagno di squadra, Max Vesrtappen, non ha preso parte alla sessione dopo il problema tecnico che ha bloccato in pista la sua vettura al termine delle prove mattutine. Negli ultimi 20 minuti, tutti si sono dedicati al lavoro sul passo gara, e anche in questa 'modalità le Ferrari si sono dimostrate competitive, con tempi tra 1'32» e 1'33«.

