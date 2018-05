Formula 1, Hamilton: «Gp a Miami? Posto fantastico, ma il circuito potrebbe essere migliore»

di Redazione Sport

Il campione del mondo di Formula 1, il britannico, Lewis Hamilton, ha dato il benvenuto ad un possibile Gran Premio a Miami dal prossimo anno, anche se ritiene che il tracciato proposto abbia bisogno di qualche miglioramento. «Miami è un posto fantastico, e sono molto entusiasta dell'idea. Ho visto il layout del circuito e penso che potrebbe essere molto più divertente», ha aggiunto Hamilton in occasione del Gran Premio di Spagna. «Conosco abbastanza bene Miami, ci sono alcuni posti migliori dove fare il circuito: temo un circuito cittadino come quello che abbiamo avuto a Valencia, che non era un gran circuito cittadino». Il luogo proposto per la pista è nell'area portuale di Miami, con un circuito dominato da due lunghi rettilinei, e Hamilton ha suggerito che i piloti debbano essere coinvolti nella progettazione delle piste. «Non voglio fare un'ipotesi prima di averci guidato, ma se c'è tempo, e qualcuno vuole avvicinarsi a me o ai piloti, sono sicuro che potremmo dare una buona idea di come si potrebbe migliorare», ha detto il pilota della Mercedes. I responsabili del circuito di Miami hanno concordato giovedì di tenere dei colloqui con i proprietari della F1 per un contratto di 10 anni, e la gara di debutto potrebbe svolgersi nell'ottobre 2019. «Il Gp di Formula 1 di Miami rappresenta una fantastica opportunità per portare il più grande spettacolo delle auto da corsa sul pianeta in una delle città più rappresentative del mondo e siamo lieti che questo viaggio sia in corso», ha dichiarato il direttore generale dei servizi commerciali della F1 Sean Bratches.

