Formula 1, Hamilton: «Io in Ferrari? In futuro non con Vettel»

«Sono pronto a gareggiare con tutti. In questo sport vuoi sempre lottare con i migliori, come Seb, Button e Alonso, perché ti aiuta a crescere e arrivare al limite anche se sono nella tua squadra, perché ti spingono al limite e ti tirano fuori il lato migliore e il lato peggiore. Però non mi aspetto di guidare con Seb in futuro. Magari succederà a Le Mans quando saremo più vecchi». Così Lewis Hamilton, in conferenza stampa a Montecarlo, risponde a una domanda su una possibile futura convivenza in Ferrari con Sebastian Vettel. «Il contratto (con la Mercedes n.d.r.) è ancora lì ed è in vigore - aggiunge il campione del mondo in carica -. Mi sto divertendo e magari lo faccio per farvi porre delle domande Ma non c'è fretta e non voglio stressare nessuno. Tutto qui».



