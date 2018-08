Formula1, Hamilton: «Un sogno avere un vantaggio così alla pausa»

di Redazione Sport

Lewis Hamilton si gode un meritato riposo dopo due vittorie consecutive che lo hanno proiettato in vetta al Mondiale di Formula 1, «una posizione che - ammette in un'intervista al sito F1.com - potevo solo sognare di avere a questo punto della stagione, considerando tutto, le nostre prestazioni e dove ci trovavamo rispetto alle Ferrari». «Sono proprio felice perché le due vittorie di fila danno a tutto il team un spinta che durerà nel tempo», ha aggiunto il campione del mondo in carica, che contende a Sebastian Vettel la possibile quinta corona. Il buon vantaggio accumulato, 24 punti sul tedesco, non crea però troppe illusioni in Hamilton, che riconosce una generale superiorità alle Rosse di Maranello. «Abbiamo delle cose da migliorare, prestazioni da portare avanti - ha aggiunto -. Dobbiamo cercare di raggiungerli ma dobbiamo continuare a crescere a tutto tondo in modo da poter andare a punti quando le Ferrari non ci riusciranno». Il britannico è comunque ottimista per la seconda parte della stagione, anche perché, sottolinea, «di solito noi miglioriamo nella seconda parte della stagione per noi è sempre meglio. Ci prepariamo per tornare ancora più forti, se possibile». Con nove gare ancora da disputare, per Hamilton «c'è ancora molto lavoro da fare e poi - ribadisce - non credo ci sia mai un momento in puoi dire di aver messo le mani sul titolo. Possono succedere molte cose di qui in avanti, ma ciò che è veramente importante è restare concentrati e continuare a a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora. Non c'è nulla su questo fronte - insiste - che dobbiamo veramente modificare, penso che la nostra etica del lavoro sia stata molto forte e il morale e lo spirito della squadra siano migliori che mai».

