Formula 1, Hamilton vola nelle seconde libere. Ferrari lontane

di Redazione Sport

Lewis Hamilton padrone al Paul Ricard anche nel pomeriggio. Dopo aver dominato le prime libere, il campione del mondo della Mercedes vola anche nella seconda sessione fermando il tempo sull'1'32«539 davanti alle due Red Bull di Daniel Ricciardo (+0»704) e di Max Verstappen (+0«732). Quarta e quinta la Ferrari con Kimi Raikkonen (+0»887) e Sebastian Vettel (+1«150) che si sono concentrati sopratutto sul passo gara, apparso il migliore in assoluto. Solo settima la Stella d'argento di Valtteri Bottas che ha girato poco a causa probabilmente di un problema idraulico chiudendo con un 1'34»156, mentre Fernando Alonso, vincitore della 24Ore di Le Mans domenica scorsa, non è andato oltre l'ottavo tempo in 1'34«400 con la sua McLaren. La Sauber Alfa Romeo di Marcus Ericcson non ha partecipato alle seconde libere dopo l'incidente nella prima sessione che ha mandato in fiamme la sua vettura. I meccanici non sono riusciti a riparare in tempo i danni subiti alla monoposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA