Formula 1, la Ferrari domina l'ultima sessione di prove: Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo

Dominio Ferrari nelle terze e ultime prove libere in vista del Gp del Belgio, tredicesima prova del Mondiale di F1 in programma domani sul circuito di Spa-Francorchamps. Il più veloce è stato Sebastian Vettel con il tempo di 1'42''661 che ha preceduto di appena 63 millesimi Kimi Raikkonen. Terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton (Mercedes) che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - che domani partirà in fondo alla griglia per il cambio di motore - staccata di 803 millesimi. Seguono poi le Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, distanti rispettivamente quasi un secondo e mezzo e quasi due secondi. La top ten provvisoria è completata da Leclerc, Perez Hulkenberg e Ocon. Diciannovesimo e penultimo tempo per Fernando Alonso, che a fine anno lascerà il Circus. Nel finale della sessione il

finlandese Bottas è stato coinvolto nell'incidente di Stoffel Vandoorne in cima alla salita dell'Eau Rouge. Il pilota della Mercedes non si è accorto dell'arrivo del belga e lo ha involontariamente costretto ad andare nell'erba mettendosi in piena traiettoria. Adesso Bottas potrebbe rimediare un'altra sanzione

