Formula 1, la Ferrari vince ma si nasconde

SHANGHAI «Una nuova sfida su un'altra pista ancora differente. La Mercedes resta favorita», ha detto Vettel dopo il trionfo in Bahrain. E, in generale, può essere vero. Le Stelle d'Argento hanno fatto vedere, soprattutto nel finale di gara, di essere molto veloci e di adattarsi bene alle gomme più dure. La Ferrari a Sakhir ha sorpreso i rivali trovando l'assetto più adatto alla SF71H e con una strategia un po' spinta, lasciando correre Sebastian per 39 giri con le Pirelli soft. Un azzardo che ha pagato ma anche provocato un finale da brividi che soltanto un campione come il tedesco poteva risolvere a sua favore.

«Temperature più basse e tracciato complicato da 15 curve molto diverse fra loro - ha aggiunto Vettel - ci costringerà a rivedere buona parte delle regolazioni della macchina. Ma stiamo migliorando e io resto fiducioso». La Ferrari dovrebbe provare un nuovo fondo della vettura che era in Bahrain ma non è stato utilizzato, perché quasi di sicuro era quello da portare a Shanghai. Ovviamente ci saranno anche altre soluzioni aerodinamiche adatte al circuito.

ESAME DI RIPARAZIONE

Oltre alla Mercedes è attesa alla prova anche la Red Bull, praticamente non comparsa domenica. Anche se Verstappen ha effettuato solo 4 giri è riuscito comunque a scontrarsi con Hamilton, danneggiando irrimediabilmente solo la propria vettura. L'inglese, comunque, non ha gradito la manovra aggressiva e ha insultato pesantemente Max, facendo capire che l'olandese farebbe meglio a darsi una regolata. Purtroppo le previsioni meteo, per il momento, non sono buone per venerdì e sabato, con pioggia battente. Le qualificazioni potrebbero riservare sorprese.

BUONE NOTIZIE

Intanto macchine e attrezzature sono in viaggio per la Cina. La Ferrari con il morale alto, per la bella vittoria di Vettel e per la dimostrazione di competitività della SF71H, e grazie anche alla notizia che Francesco Cigarini sta bene. Il meccanico della Rossa, colpito dalla Ferrari di Raikkonen in Bahrain, ieri ha postato su Instagram una foto dal letto d'ospedale in cui, sorridendo, ringrazia tutti per l'affetto ricevuto. C'è stata anche una telefonata di Kimi, responsabile, suo malgrado, dell'incidente.

A TUTTA VELOCITÀ

L'International Circuit è caratterizzato da due rettifili, con quello opposto alla zona box che è uno dei più lunghi del campionato (1.170 metri). L'impianto inaugurato nel 2004 con l'affermazione di Barrichello al volante della Rossa, da quattro anni è praticamente il giardino privato della Mercedes, ma Hamilton ci ha vinto due volte anche con la McLaren. Cinque i suoi successi in totale, ne ha lasciato uno solo a Rosberg.

