Formula 1, Hamilton ora si prende la vetta

di Alberto Sabbatini

Ancora una volta la voglia di strafare in partenza ha giocato un brutto scherzo a Vettel e alla Ferrari. Un incidente alla prima curva nel tentativo di infilarsi fra le due Mercedes, un musetto rotto, la sosta ai box per sostituirlo e poi una gara tutta di rimonta dal 17° posto in cui era sprofondato. Rimonta esaltante e gagliarda che ha tenuto i ferraristi col fiato sospeso nella speranza di un miracolo. Ma il distacco rimediato col pasticcio al via era troppo elevato. E alla fine il tedesco non è andato più in là del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO