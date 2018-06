Formula 1, Raikkonen: «Dobbiamo miglliorare il sabato»

«Dobbiamo migliorare il sabato nelle qualifiche, perchè partendo più avanti in gara tutto diventa più semplice visto che è tanto difficile superare durante le gare». È questo l'auspicio del pilota della Ferrari Kimi Raikkonen in vista del Gp d'Austria di domenica prossima. Presa fiducia con il terzo posto di quattro giorni fa a Le Castellet, nella conferenza stampa del giovedì il finlandese ha detto di puntare finalmente ad una vittoria al volante della Rossa in quella che potrebbe essere la sua ultima stagione a Maranello. «In Francia abbiamo visto che se ci sono possibilità di sorpassi ci si può divertire e puntare al podio - ha detto ancora Raikkonen - e anche qui, con tre zone di drs, spero che possa andare bene. Importante è partire bene in griglia, finora abbiamo spesso sbagliato nell'ultimo tentativo delle qualifiche». Sulla pista dello Spielberg, i tecnici della Formula 1 hanno aggiunto per questa edizione una zona drs in più in rettilineo, portandole appunto a tre, per invogliare i piloti a superare. Guardando avanti, il finlandese ha affermato di non ritenersi ancora del tutto fuori dai giochi per il titolo, «anche se alcuni momenti sfortunati a inizio stagione non mi hanno favorito. Ci sono ancora tanti punti da prendere, andiamo avanti così con gare solide come lo scorso fine settimana». Nessun commento sul suo futuro. «Chiuderò la carriera alla Ferrari? Non lo so. Vedremo cosa succederà per l'anno prossimo. Ma tutto quel che dico è inutile, tanto inventate e scrivete quello che volete...», ha chiuso polemicamente.

