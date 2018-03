Formula 1, Ricciardo: «Mercedes ancora favorita, dietro sfida aperta tra Red Bull e Ferrari

di Redazione Sport

«Da quanto visto nei test la Mercedes sembra avere un piccolo margine di vantaggio: Alle sue spalle non saprei dire se ci sarà la Ferrari o noi». È la previsione del pilota della Red Bull Daniel Ricciardo sul prossimo campionato del mondo di F1, che partirà domenica prossima in Australia. «Arriviamo all'esordio di Melbourne molto più preparati degli ultimi anni -sottolinea il 28enne australiano in un'intervista pubblicata sul sito della F1-. Sarà lotta aperta tra i tre top team, penso che saremo tutti in mezzo secondo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA