Formula 1, Ricciardo: «Red Bull in crescita e in corsa per il Mondiale»

«Sfida a due Hamilton-Vettel per il mondiale? Penso che Red Bull sia ancora in lotta, siamo lontani a livello di punti ma non siamo mai stati così dentro la lotta negli ultimi 4-5 anni. È ancora tutto in gioco». È fiducioso sul ruolo che la scuderia austriaca potrà giocare nella corsa al titolo il pilota Daniel Ricciardo alla vigilia del weekend del Gp d'Austria, ottavo appuntamento stagionale della Formula Uno. «La strada è ancora lunga, ci servono ancora un paio di aggiornamenti per rosicchiare ancora un pò di terreno -prosegue l'australiano durante la conferenza stampa piloti-. In Austria mi aspetto un'altra grande prova, abbiamo un buon passo e in generale lo abbiamo avuto ovunque. Nella gare che abbiamo completato siamo sempre stati vicini al podio, se non ci siamo saliti. Siamo forti in generale, negli ultimi due anni su questo circuito siamo andati a podio».

