Formula 1, sorpasso Mercedes su una Ferrari sbiadita

di Giorgio Ursicino

Il Campionato non è ancora perso, ma la strada adesso è tutta in salita. Nel Mondiale Piloti Seb deve recuperare 40 punti a Lewis (281 a 241), in quello Costruttori il ritardo di Maranello rispetto a Stoccarda è salito a 37 lunghezze (452 a 415). La SF71H è senza dubbio una grande macchina, una monoposto in grado di adattarsi e vincere su circuiti di tutti i tipi.

Forse in questa fase della stagione, però, non è la migliore in assoluto come quasi tutti avevamo pensato. Al di là delle magie che è in grado di fare Hamilton, e degli errori in cui è incappato Vettel, l'auto attualmente più in palla è apparsa la Mercedes che ha dimostrato una superiorità non netta, ma evidente su due circuiti apparentemente opposti come la velocissima Monza e la cittadina Singapore. Nel finale del Gran Premio d'Italia Lewis volava con le gialle soft (ha segnato il giro più veloce) ed altrettanto ha fatto a Singapore dove il suo crono è stato superato solo da Magnussen che nel finale ha montato le hypersoft nuove proprio per centrare questo obiettivo.

