Formula 1, Verstappen il migliore nelle seconde libere davanti ad Hamilton e Bottas. Quarto Vettel

Una Red Bull davanti anche nella seconda sessione di prove libere nel Gp di Germania. Questa volta, però, a staccare il miglior tempo è Max Verstappen in 1'13''085 di un soffio meglio delle Mercedes di Lewis Hamilton (1'13''111) e Valtteri Bottas (1'13''190). Quarto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel (1'13''310) che ha preceduto il compagno di scuderia Kimi Raikkonen (1'13''427). Solo tredicesima la Red Bull di Daniel Ricciardo (1'14''682) che in mattinata aveva messo a segno il miglior tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA