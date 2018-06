Formula 1, Verstappen: «Stanco di queste domande sugli incidenti»

di Redazione Sport

«Sono stanco di queste domande»: Max Verstappen, risponde così a chi, durante la conferenza stampa che apre il fine settimana che porta al gran premio del Canada, gli chiede degli incidenti che lo vedono protagonista negli ultimi tempi. «Non è una situazione drammatica come si dice - le parole dell'olandese - non è stata solo colpa mia. Avrei potuto fare meglio, certo, ma si esagera troppo in proposito». «A Monte-Carlo - aggiunge - è stata una battaglia, sono arrivato in zona punti dopo una penalità. Quindi va bene. Sono stanco di sentire che devo cambiare approccio. Dopo una gara non è il momento migliore per parlare. Certo, l'inizio di stagione non è stato il massimo e ho fatto degli errori, ma sono stanco di queste cose. Voglio solo concentrarmi su quello che ho davanti. Sono stato veloce in ogni weekend».

