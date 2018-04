Formula 1, Vettel: «Fiducioso per Shanghai, proveremo a vincere». Rientrato in Italia il meccanico investito

di Redazione Sport

«Sono piuttosto fiducioso. Credo che se troviamo il bilanciamento giusto dovremmo essere competitivi, ma non so ancora quanto. Comunque, cercheremo di vincere». Dopo i successi in Australia e Bahrain il pilota della Ferrari Sebastian Vettel cerca il tris a Shanghai. «Credo che non dovremmo avere problemi in Cina anche se non è facile dirlo con esattezza -aggiunge il tedesco al sito del 'Cavallinò-. Finora ci sono state solo due gare ed entrambe sono andate bene in termini di risultati, ma erano molto diverse l'una dall'altra, e anche qui la pista è differente. Nemmeno le condizioni sono le stesse del Bahrain e dell'Australia, quindi staremo a vedere. Dopo questa gara penso che potremo saperne un pò di più, ma in generale la macchina va bene e funziona, per cui so che possiamo giocarcela». «Questa pista è piuttosto difficile per gli pneumatici, quindi in termini di strategia si cerca di far funzionare bene tutte le mescole per capire quale convenga usare. Sarà una sfida interessante, vedremo come va. Qui anche le temperature sono molto importanti, perché fa più freddo e ciò cambia l'equilibrio della vettura ed il limite delle gomme. Tuttavia, è difficile fare previsioni e bisogna essere pazienti. Cerchiamo sempre di fare il nostro lavoro e di farlo bene, e anche se le prime gare sono andate bene, oramai sono acqua passata. Continuiamo ad imparare e guardiamo avanti», conclude il 4 volte iridato.



È appena rientrato in Italia Francesco Cigarini, il meccanico della Ferrari investito domenica scorsa dalla SF71H pilotata da Kimi Raikkonen, nel corso del Gran Premio del Bahrain. Cigarini, sbarcato, è stato assistito dal personale medico di Adr.

