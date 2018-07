Formula 1, Vettel: «La Ferrari ha un gran potenziale»

«Questa macchina ha un grande potenziale. Anche lo scorso anno, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. La chiave sarà capire come svilupperemo la vettura da qua a novembre». Parola di Sebastian Vettel che alla vigilia del Gran Premio d'Inghilterra assicura che la chiave di volta della stagione sarà lo sviluppo della Rossa. «Gli errori - aggiunge il pilota tedesco della scuderia di Maranello - capitano nell'arco di una stagione, a noi e ai nostri avversari. Dobbiamo essere pazienti goderci le gare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA