Formula 1, Vettel: «La Ferrari va bene, spero di cancellare la gara in Germania»

«Le qualifiche e la partenza saranno molto importanti , sono più contento del pomeriggio che delle prove al mattino. La macchina va bene nel giro singolo e l'importante sarà partire bene e stare davanti alla prima curva». Dopo un venerdì di libere più che promettente, Sebastian Vettel, assicura d'aver già dimenticato il Gp di Germania che lo ha visto sciupare una vittoria sicura uscendo di pista. «Certo ho cancellata la Germania, che altro posso fare. È positivo avere una corsa subito dopo, spero di poter cancellare tutto e far contare questa gara per poi poter dimenticare». Un week end di F1 particolare per la Ferrari dopo la morte del suo ex presidente Sergio Marchionne: «Credo che la cosa migliore - sostiene Vettel - sia salire in macchina, ovviamente non è semplice, ma avendo tanto lavoro da fare la cosa migliore è concentrarsi su questo». Dello stesso avviso Kimi Raikkonen: «ovviamente non è il periodo migliore, noi dobbiamo fare del nostro meglio». Poi Raikkonen guarda al suo venerdì di libere appena terminato: «non fa differenza se c'è una pausa o no dopo la gara. È stato un venerdì normale abbiamo imparato varie cose, è la storia di tutti i venerdì. C'è ancora lavoro da fare ma possiamo migliorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA