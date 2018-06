Formula E, è ufficiale: tornerà a Roma il 13 aprile 2019

di Redazione Sport

Ora è ufficiale: la Formula E, dopo l'esordio di quest'anno, tornerà a Roma, all'Eur, anche l'anno prossimo. La data è stata fissata per il 13 aprile 2019. «Dopo lo straordinario successo di pubblico e l'assoluto gradimento registrato dal primo E-Prix di Roma, di cui Eur SpA è stato ed è official sponsor e official venue della manifestazione - ha commentato il Presidente della Società Roberto Diacetti - oggi arriva da parte di Formula E e Fia l'ufficialità che la settima tappa del campionato 2018-2019 si correrà a Roma sul tracciato cittadino dell'Eur sabato13 aprile 2019. Una data - prosegue Diacetti - che ci pone uno sprone positivo e nuovi obiettivi da centrare, per fare dell'Eur sempre più il luogo dei grandi eventi internazionali ad alto tasso di innovazione e di creatività, come è la Formula E, inserendoci nelle politiche di rigenerazione e valorizzazione del territorio, non solo con le nuove progettazioni ma anche e soprattutto attraverso la creazione di nuove filiere per il turismo, che producano ricchezza e occupazione». «L'Eur è un luogo che cambia - prosegue - e che ha iniziato a cambiare nell'ultimo triennio, lavorando sull'identità, sul bello, sull' innovazione, sull'internazionalità. Arte, congressi, eventi, fiere e naturalmente grande sport possono essere prodigiosi strumenti di rigenerazione e rilancio della nostra città. Lavoreremo con l'Amministrazione Capitolina per fare del Rome E-prix 2019 un evento ancora più coinvolgente e un'edizione di maggiore successo».

