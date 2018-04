Dopo Roma, ecco l’E-Prix di Parigi

di Giorgio Ursicino

Da Caput Mundi a Ville Lumiere, la Formula E non abbassa il volume. Due settimane dopo il primo E-Prix in Italia, il campionato riservato alle monoposto elettriche sbarca a Parigi dove domani si disputerà la seconda gara europea trampolino di lancio verso Berlino e Zurigo prima del gran finale in terra americana, all’ombra dello skyline di New York.



Con cinque corse ancora da disputare (nella Grande Mela le gare saranno due) la sfida entra nel vivo e chi deve recuperare non può più permettersi di fare calcoli. Sul tracciato di 1,9 chilometri intorno al complesso Les Invalides cercherà la prima vittoria stagionale il campione in carica Lucas Di Grassi che, dopo una prima parte della stagione da dimenticare, ha conquistato con la sua Audi la piazza d’onore negli ultimi due E-Prix (Punta Del Este e Roma) in entrambe le occasioni staccato di meno di un secondo sotto la bandiera a scacchi. Particolarmente motivati anche i padroni di casa. Sebastien Buemi (Renault), il driver con più trionfi nella storia della Formula E, è alla ricerca della prima vittoria dell’anno, gradino più alto del podio centrato lo scorso anno dall’ex Toro Rosso proprio a Parigi. Potrebbe permettersi di correre in difesa ma certamente non lo farà Jean Eric Vergne che in classifica generale guarda tutti dall’alto verso il basso avendo ottenuto come peggior risultato con la sua Techeetah il quinto posto. Sarà spinto dai tifosi di casa pure il re di Roma Sam Bird (guida anche la Ferrari a Le Mans) poiché è al volante della francese DS del gruppo Psa.



Molto determinato, come al solito, sarà lo svedese Felix Rosenqvist, il pilota che ha più da recriminare poiché per due volte (a Mexico City e a Roma) è stato costretto a fermarsi quando era ad un passo dalla vittoria. A caccia di rivincite gli inglesi della Jaguar che con Evans hanno lottato per la vittoria fino a l’ultimo giro due settimane fa, ma poi sono riusciti a raccogliere un bottino molto magro. Non sarà al via l’italiano Luca Filippi sostituito solo per questa gara sulla Nio dal cinese Ma Qing Hua. Partenza dell’E-Prix alle 16, diretta su Italia 1.



