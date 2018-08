Formula 1, Leclerc: «Ferrari? Sogno la chiamata fin da bambino

di Redazione Sport

Dopo i ferraristi Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen, è stato Charles Leclerc il pilota più acclamato dal pubblico del F1 Milan Festival, e nelle sue orecchie è risuonato continuo l'invito dei tifosi 'Vieni in Ferrari!'. «Se ricevessi la chiamata, sarebbe la realizzazione del sogno che ho sin da bambino. È il mio sogno arrivare un giorno in Ferrari, ma per ora non so nulla», ha sorriso il monegasco, prodotto della Ferrari Driver Academy e oggi alla guida di una delle due Sauber Alfa Romeo. «L'Alfa Romeo è vicina alla Ferrari, ma non so quanto questo mi aiuti», ha spiegato Leclerc, 21 anni a ottobre, che si prepara a vivere un Gp da emozioni forti. «Monza è speciale, ho sempre avuto un rapporto particolare con l'Italia, sin da piccolo. Qua - ha raccontato dopo l'esibizione in strada lungo la Darsena di Milano - ho avuto più supporto che a Montecarlo, che è il mio vero Gp di casa. E poi qua c'è il tifo per l'Alfa Romeo. Il Mondiale? Spero vinca Vettel»

