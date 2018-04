Gp Americhe, Marquez penalizzato: tolta la pole, partirà quarto

Pole, e record, sfumati per Marc Marquez nel Gp delle Americhe. Il pilota spagnolo della Honda è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver «disturbato un altro pilota procedendo lentamente in pista», si legge in un tweet degli steward della MotoGp da Austin. Domani partirà dalla quarta posizione, mentre in pole ci sarà Maverick Vinales, 'vittimà del comportamento considerato irregolare nelle qualifiche del campione del mondo che per questo era stato posto sotto investigazione.



