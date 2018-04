Gp d'Argentina, le prime libere sono di Pedrosa. Rossi settimo

Dani Pedrosa ha chiuso davanti a tutti la prima sessione libere di MotoGp del Gp di Argentina, seconda tappa del Mondiale 2018. Lo spagnolo, in sella alla Honda ufficiale, ha girato in 1'40”303 precedendo di 42 millesimi il britannico Cal Crutchlow con la Honda del team Lcr e di 83 millesimi Andrea Iannone con la Suzuki. Quarto tempo per il francese Johann Zarco (Yamaha Tech 3) davanti all'australiano Jack Miller (Ducati Pramac) e al campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez.



Valentino Rossi, in sella alla Yamaha ufficiale, si è piazzato settimo a circa mezzo secondo da Pedrosa e davanti alla Ducati di Andrea Dovizioso, staccato di 0»635 dallo spagnolo. Completano la top ten le altre due Ducati di Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci. Solo tredicesimo Maverick Vinales, compagno di squadra di Rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA