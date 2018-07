Ferrari, Vettel: «Giornata positiva, ottima la gestione delle gomme»

«È stata una buona gara, senza errori. Alla fine abbiamo provato a prendere Verstappen ma non ci siamo riusciti». È il commento al terzo posto conquistato nel Gp d'Austria del pilota della Ferrari, Sebastian Vettel ora nuovamente in vetta al mondiale con 1 punto di vantaggio su Hamilton oggi costretto al ritiro.



«Sarebbe stato meglio trovarsi un po' più avanti in partenza, io ci ho provato alla curva 1 ma ho perso un po di slancio -spiega il 4 volte iridato nelle interviste post gara-. Ho dovuto lottare con la Renault a inizio gara e ho perso un pò di terreno. Naturalmente abbiamo perso anche un po' di tempo ai box e ho dovuto limitare i danni ma il passo era però buono e la gestione delle gomme è stata ottima. Una giornata positiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA