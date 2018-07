Gp d'Austria: Verstappen show, Raikkonen e Vettel sul podio. Fuori le Mercedes

Max Verstappen trionfa nel Gp di Austria. Il pilota della Red Bull ha precedeuto sul traguardo le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Finite ko le due Mrecedes di Bottas ed Hamilton, entrmabi cotretti al ritiro. Vettel torna così in testa alla classifica mondiale.



Subito fuori dal podio, quarto e quinto posto per le Haas motorizzate Ferrari di Romain Grosjean e Kevin Magnussen. In sesta posizione si è classificato Esteban Ocon con la Force India, davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Ottavo posto per Fernando Alonso con la McLaren, nono per Charles Leclerc (Sauber Ferrari) e decimo per Marcus Ericsson (Sauber).

