Gp Bahrain, prima fila Ferrari: Vettel in pole, Raikkonen secondo

Prima fila targata Ferrari nel Gran Premio del Bahrain. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Terzo tempo per la Mercedes di Valtteri Bottas davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton che partirà dalla nona posizione a causa della penalità di 5 posti per aver sostituito il cambio. Quarta posizione nella griglia del Gp del Bahrain per la Red Bull di Ricciardo che ha preceduto la Toro Ross di Gasly e la Haas di Magnussen. Ottava la Renault di Hulkenberg. Chiude la top ten la Renault di Sainz Junior.

