Gp del Bahrain, Ricciardo sfreccia nelle prime libere

È la Red Bull di Daniel Ricciardo la più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del Bahrain, secondo appuntamento stagionale della Formula Uno che si correrà domenica sul circuito di Sakhir. Il pilota australiano ha fermato il cronometro sul tempo di 1'31”060 davanti alla Mercedes di Valtteri Bottas, +0”304, e alla Ferrari di Kimi Raikkonen, +0”398.



Quarto crono per l'altra Rossa, quella guidata da Sebastian Vettel, +0”410. Entrambi i piloti Ferrari hanno utilizzato set di pneumatici medium e soft. Quinto tempo per la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +1”212, seguito dalla Haas di Romain Grosjean, +1”456.

