GP del Belgio, spettacolare incidente al via, la Ferrari di Vettel in testa dopo il pit stop

23° giro - La Ferrari risponde immediatamente e richiama Sebastian ai cui vengono montate le soft gialle. La Ferrari rientra di poco davanti alla Mercedes.



22° giro -Si ferma Hamilton e monta le soft gialle per andare fino in fondo.



21° - giro Entrambe leMercedes hanno del blistering nella gomma posteriore sinistra, ma Lewis spinge lo stesso e guadagna leggermente sulla Ferrari.



19° giro - Hamilton si avvicina leggermente a Vettel, ma il vantaggio rimane rassicurante, sopra i tre secondi.



18° giro - Bottas con la sua Mercedes passa anche la Toro Rosso di Gasly e sale all'ottavo posto.



15° giro - Lewsi fa il giro veloce della gara, ma guadagna solo due decimi sulla Ferrari di Sebastian che resta saldamente in testa.



11° giro - Vettel con la Ferrari fa una serie di giri veloci e mette un buon margine (circa 4 secondi) fra la sua Rossa e la Mercedes di Hamilton.



10° giro - Verstappen sorpassa anche Perez e, fra il boato del pubblico, conquista il podio virtuale.



9° giro - La Ferrari di Raikkonen danneggiata durante le fasi iniziali da un contatto con la Red Bull di Ricciardo (l'australiano è stato toccato a sua volta da Alonso) è costretta alla resa.



8° giro - Bottas fa diversi sorpassi (uno bellissimo alla Toro Rosso-Honda di Hatrley proprio all'interno dell'Eau Rouge) e risale in dodicesima posizione.



7° giro - In fondo al rettilineo lungo, quello del Kemmel, Max Verstappen con la sua Red Bull fa un gran sorpasso sulla Force India di Ocon e conquista la quarta posizione dietro il podio virtuale dell'altra Force INdia di Sergio Perez.



4° giro - La safety car esce di pista, la gara riparte. Hamilton tenta subito l'attacco, ma Sebastian gestisce bene la situazione e la Ferrari mantiene la testa della corsa.



3° giro - Nella caotica partenza anche Danile Ricciardo subisce danni al posteriore della sua Red Bull ed è costretto ad una lunga sosta ai box per sistemare la monoposto.



2° giro - Rientra anche la Mercedes di Bottas per sostutuire l'ala anteriore e monta le gomme morbide supersoft.



1° giro - Raikkonen fora, è costretto a rientrare ai box ad andatura lenta. Cambia gli pneumatici e monta le coperture bianche medium.



PARTENZA - Hamilton scatta bene dalla pole con la Mercedes e si prende la testa davanti a Vettel e alle due Force India. Ma Sebastian è molto aggressivo e già all'Eau Rouge prende la scia del britannico per affiancarlo subito all'inizio del rettilineo del Kemmel e superarlo. Hulkenberg con la Renault tampona la McLaren di Fernando Alonso che vola sopra l'Alfa Romeo di Leclerc. Entra subito in pista la safety car. Bottas a sua volta tampona una delle Williams e danneggia l'ala anteriore.



SPA - La Ferrari di Sebastian Vettel scatta in prima fila al Gran Premio del Belgio a Spa e cerca l'attacco alla Mercedes del Campione del Mondo Lewis Hamilton che parte dalla pole position. La monoposto del Cavallino durante le prove ha dimostrato di essere in grande forma su una pista tecnica e molto veloce come quella delle Ardenne. Più indietro i compagni di squadra Raikkonen e Bottas.

