Gp Bahrain, pasticcio ai box Ferrari: investito un meccanico, Raikkonen si ritira

Pasticcio ai box Ferrari dopo metà gara. La monoposto di Kimi Raikkonen, in quel momento terzo nel gp del Bharain, si ferma per sostituire le gomme, ma nel ripartire la vettura del finlandese investe un meccanico che finisce a terra ed è subito soccorso. Il finlandese è così costretto al ritiro per l'errore nella sostituzione del pneumatico posteriore sinistro.



«Ha una frattura alla tibia e al perone, per questo abbiamo mandato sul podio uno dei ragazzi della squadra». Al termine del Gran Premio del Bahrain, il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene parla delle condizioni del meccanico del team di Maranello investito ai box dalla Rossa di Kimi Raikkonen.

