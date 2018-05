Gp d'Italia, Marquez: «È bello andare al Mugello con un vantaggio nel campionato»

«È bello andare al Mugello con un vantaggio nel campionato, ma siamo ancora nella fase iniziale della stagione ed è tutto molto serrato, quindi dobbiamo rimanere con i piedi ben saldi a terra». Sono le parole di Marc Marquez in vista del Gp d'Italia del Motomondiale, in programma questo weekend. Dopo tre vittorie di fila, l'ultima a Le Mans, lo spagnolo della Honda ufficiale arriva all'appuntamento del Mugello con un confortante vantaggio di 36 punti sul primo inseguitore in classifica, il connazionale della Yamaha Maverick Vinales. Ma Marquez non si sbilancia: «Abbiamo fatto un test al Mugello prima del Gp di Francia e siamo stati veloci e costanti. Questo ovviamente è positivo, ma bisogna sempre aspettare e vedere qual è la situazione quando inizi a lavorare in ottica gara», evidenzia lo spagnolo. «Ci sono sempre incognite legate alle gomme, al set up, alle temperature. È probabile che questo fine settimana farà più caldo rispetto a quando abbiamo effettuato ai test. Noi -conclude Marquez- continueremo a mantenere alta la concentrazione per cercare di gestire i soliti alti e bassi della preparazione a una gara».

