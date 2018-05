Gp di Francia, Crutchlow sbatte sull'asfalto: â€‹portato nella clinica mobile

Caduta per il pilota della Honda Cal Crutchlow nel corso della Q1 del Gp di Francia. Il britannico ha perso il controllo della moto ed è volato in aria sbattendo sull'asfalto. Le prove sono state sospese e Crutchlow immediatamente soccorso e mentre lo portavano via in barella per essere portato nella clinica mobile ha fatto segno di 'ok' con la mano.



