Gp di Francia, Marquez: «Che fatica...». Valentino: «Contento per il podio»

«La gara è stata dura perchè il passo di tutti era molto ravvicinato e il grip era un pò inferiore rispetto a ieri, e anche a stamattina. L'anteriore faticava un pò, ma poi ho trovato le giuste temperature. Ho provato a spingere e sono contento. È stato importante vincere in una pista dove spesso ho faticato». Queste le parole di Marc Marquez dopo la vittoria nel Gp di Francia a Le Mans, sua terza consecutiva nel Mondiale 2018.



«Mi sento benissimo. Sapevo che era una gara difficile col caldo di oggi. Ho fatto un pò di fatica con l'anteriore ma ho gestito il posteriore molto bene. Ho cercato di seguire Marc e la sua velocità, mi è andata bene». Così Danilo Petrucci, secondo al traguardo con la Ducati nel Gp di Francia. «Sono partito tranquillo, alla prima curva ero quinto come previsto - ha aggiunto l'italiano -, poi ho trovato il ritmo giusto. Devo ringraziare il team, lavoriamo molto sul dettaglio e i risultati si vedono. Avevo vissuto un momento difficile tra l'Argentina e il Texas, ma oggi sono contento».



«Siamo migliorati un pò, abbiamo fatto la scelta giusta per le gomme, sapevamo di essere più veloci rispetto a Jerez e abbiamo raggiunto un risultato importante per me e la Yamaha». Valentino Rossi commenta così il terzo posto conquistato nel Gp di Francia a Le Mans. «Va bene così -sottolinea il pilota della Yamaha- sono contento perché sono riuscito a essere veloce per tutta la gara. Ho avuto un buon ritmo, ho anche cercato di attaccare Petrucci ma era più veloce di me, è comunque un buon risultato».



