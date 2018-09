Gp d'Italia, prima fila tutta Ferrari: Raikkonen in pole, Vettel secondo

Festa Rossa al Gp d'Italia. La prima fila della gara sarà interamente targata Ferrari. Sul circuito di Monza, Kimi Raikkonen ha conquistato la pole position – con tanto di record della pista - precedendo il compagno di squadra Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. In quarta posizione l'altra freccia d'argento di Valtteri Bottas.



L'ENTUSIASMO DEI PILOTI

«È fantastico. Speriamo che domani vada tutto liscio e che si possa finire nelle stesse posizioni», il commento di un Raikkonen finalmente sorridente. «Abbiamo fatto solo metà del lavoro, ma per oggi non avrei potuto sperare di meglio», aggiunge Iceman.



«Questa gente, la nostra gente, è molto contenta e noi abbiamo fatto un buon risultato per il team», ha commentato a caldo Vettel, non è del tutto soddisfatto della sua qualifica ma felice per la prima fila tutta rossa. «Il mio giro - aggiunge Seb - non è stato perfetto, ma va bene così».

