Gp Misano, Rossi: «Honda e Ducati hanno fatto uno step importante, noi siamo indietro»

di Redazione Sport

«Il momento tecnico è difficile, bisognerà rimboccarsi le maniche per cercare di migliorare. Non è facile, il livello è alto, Honda e Ducati hanno fatto uno step importante. Purtroppo negli ultimi anni, iniziamo il campionato a un certo livello, poi gli altri durante la stagione sono in grado di migliorare mentre noi facciamo fatica». Queste le parole di Valentino Rossi dopo l'opaco settimo posto nel Gp di San Marino, sul circuito di casa di Misano Adriatico. «Mi è spiaciuto tanto non riuscire a fare una gara decente, c'era l'atmosfera giusta per fare una bella festa -aggiunge il 39enne pesarese-. Il pubblico si è divertito comunque perché tre piloti italiani hanno vinto nelle tre classi, siamo mancati solo noi»:

