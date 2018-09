Gp Misano, vince Dovizioso davanti a Marquez e Crutchlow

Andrea Dovizioso (Ducati) ha vinto il Gp di Misano precedendo le Honda di Marc Marquez e Cal Crutchlow. Jorge Lorenzo, con la seconda Ducati ufficiale, è caduto durante il penultimo giro, mentre era in seconda posizione. Settimo posto per Valentino Rossi con la Yamaha.



Per Dovizioso - passato al comando della gara a 14 giri dal termine con il sorpasso su Lorenzo - è il terzo successo stagionale, dopo quelli in Qatar e Repubblica Ceca. Marquez conserva saldamente la testa del mondiale MotoGp, con 67 punti di vantaggio sullo stesso Dovizioso e 70 su Rossi. La Yamaha ha messo Maverick Vinales al quinto posto. Lorenzo ha tagliato il traguardo in diciassettesima posizione.



Ordine d'arrivo e classifiche del Gran

Premio di San Marino, 13ma tappa del Motomondiale, disputato

oggi sul circuito di Misano:

- MotoGp:

1. Andrea Dovizioso (Ita) Ducati in 42'05«426

2. Marc Marquez (Spa) Honda +2»822

3. Cal Crutchlow (Gbr) Honda +7«269

4. Alex Rins (Spa) Suzuki +14»687

5. Maverick Vinales (Spa) Yamaha +16«016

6. Dani Pedrosa (Spa) Honda +17»408

7. Valentino Rossi (Ita) Yamaha +19«086

8. Andrea Iannone (Ita) Suzuki +21»804

9. Alvaro Bautista (Spa) Ducati +23«919

10. Johann Zarco (Fra) Yamaha +27»559

...

Mondiale piloti:

1. Marc Marquez (Spa) 221 punti

2. Andrea Dovizioso (Ita) 154

3. Valentino Rossi (Ita) 151

4. Jorge Lorenzo (Spa) 130

5. Maverick Vinales (Spa) 124

6. Cal Crutchlow (Gbr) 119

7. Johann Zarco (Fra) 110

8. Danilo Petrucci (Ita) 110

9. Andrea Iannone (Ita) 92

10. Alex Rins (Spa) 79

...



- Moto2:

1. Francesco Bagnaia (Ita) Kalex in 41'02«106

2. Miguel Oliveira (Por) Ktm +3»108

3. Marcel Schrotter (Ger) Kalex +4«094

4. Mattia Pasini (Ita) Kalex +6»320

5. Joan Mir (Spa) Kalex +6«728

6. Lorenzo Baldassarri (Ita) Kalex +9»470

7. Fabio Quartararo (Fra) Speed Up +12«068

8. Brad Binder (Rsa) Ktm +12»134

9. Jorge Navarro (Spa) Kalex +17«425

10. Xavi Vierge (Esp) Kalex +21»986

...

Mondiale piloti:

1. Francesco Bagnaia (Ita) 214 punti

2. Miguel Oliveira (Por) 206

3. Brad Binder (Rsa) 119

4. Lorenzo Baldassarri (Ita) 116

5. Joan Mir (Spa) 114

6. Alex Marquez (Spa) 113

7. Marcel Schrotter (Ger) 107

8. Xavi Vierge (Spa) 96

9. Mattia Pasini (Ita) 95

10. Fabio Quartararo (Fra) 93

...



- Moto3:

1. Lorenzo Dalla Porta (Ita) Honda in 39'38«684

2. Jorge Martin (Spa) Honda +0»058

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Honda +0«122

4. Gabriel Rodrigo (Arg) Ktm +0»822

5. Jakub Kornfeil (Cze) Ktm +6«553

6. Albert Arenas (Spa) Ktm +6»859

7. Dennis Foggia (Ita) Ktm +7«315

8. Darryn Binder (Rsa) Ktm +7»380

9. Andrea Migno (Ita) Ktm +8«608

10. Niccolò Antonelli (Ita) Honda +8»853

...

Mondiale piloti:

1. Jorge Martin (Spa) 166 punti

2. Marco Bezzecchi (Ita) 158

3. Fabio Di Giannantonio (Ita) 137

4. Aron Canet (Spa) 118

5. Enea Bastianini (Ita) 117

6. Gabriel Rodrigo (Arg) 97

7. Jakub Kornfeil (Cze) 91

8. Lorenzo Dalla Porta (Ita) 88

9. Andrea Migno (Ita) 67

10. Marcos Ramirez (Spa) 67

