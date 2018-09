Gp Monza, nella corsa al titolo tra Hamilton e Vettel il carattere ha il suo peso

di Giorgio Ursicino

MONZA La Ferrari quest'anno ha fatto proprio una gran macchina, la più veloce nella storia della Formula 1: mai una monoposto aveva percorso un giro di pista nella lunga storia del Mondiale alla favolosa media di oltre 263 km/h. E la SF71H è pure affidabile poiché, a differenza della Mercedes di Hamilton che in Austria lo ha lasciato a piedi, la Rossa 2018 non ha mai creato problemi a Vettel. La formidabile miscela rossa, però, finora non è bastata e i titoli iridati sono tutt'altro che in cassaforte. Anzi bisognerà lottare sempre con il coltello fra i denti in tutte le ultime sette gare per cercare di riportare le corone iridate a Maranello interrompendo un digiuno più che decennale.

La Scuderia fa quadrato intorno ai suoi piloti, ci mancherebbe; l'impressione, però, è che con un rendimento diverso da parte di Sebastian il Cavallino ora potrebbe essere in fuga piuttosto che costretto a inseguire. Sarebbe sciocco solo farsi venire il dubbio che Seb non sia un campione, la sua carriera e anche questa stagione dimostrano che quando tutto fila liscio, non ci sono piloti più veloci e consistenti di lui, forse nemmeno Sua Maestà Hamilton.

