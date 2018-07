Gp d'Olanda: Marquez vince su Rins e Vinales. Dovi e Rossi ai piedi del podio

Marc Marquez ha vinto uno spettacolare gran premio d'Olanda, classe MotoGp. Lo spagnolo campione del mondo, che alluga in vetta alla classifica iridata, mette la ruota della sua Honda davanti alla Suzuki di Alex Rins e alla Yamaha di Maverick Vinales. Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso. Quinto Valentino Rossi, con la seconda Yamaha ufficiale.



Sesto posto per Cal Crutchlow, settimo per Jorge Lorenzo, che aveva vinto le ultime due gare. Per Marquez è la 39/a vittoria nella classe regina, la seconda ad Assen dopo quella del 2014, la 65/a in carriera. Nella classifica del mondiale piloti lo spagnolo sale a 140 punti, +41 su Valentino Rossi e +47 su Vinales. Al quarto posto Johann Zarco (Yamaha, oggi ottavo) staccato di 59 punti. Bautista e Iannone hanno chiuso le prime 10 posizioni.

