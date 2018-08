Gp Silverstone, Vinales: «Sono soddisfatto, voglio lottare per vincere»

di Redazione Sport

«La combinazione tra questo tracciato e la moto funziona. Abbiamo fatto un bel passo avanti. Oggi abbiamo visto nei dati che la moto funzionava meglio rispetto alle gare precedenti e questo è davvero importante». È soddisfatto Maverick Vinales, terzo dopo la prima giornata di prove a Silverstone. «Cercheremo di lottare per la vittoria - assicura il pilota Yamaha - C'è ancora del lavoro da fare, ma siamo a un buon punto. Per quanto riguarda stile di guida ed elettronica, c'è ancora un piccolo margine di miglioramento». «Sembra che questa pista sia migliore per la Yamaha, la nostra moto funziona bene. Io e Maverick siamo abbastanza veloci». Dopo tante critiche e nonostante l'ottavo tempo, Valentino Rossi concede una carezza alla sua M1. «Riguardo alle gomme, ho provato soft e medie, davanti e dietro. C'è sempre molto da lavorare per la scelta degli pneumatici perché devi capire bene la situazione, ma sembra che non sia cambiata molto - aggiunge - Il grip del nuovo asfalto è leggermente migliore. Bene, perché l'anno scorso abbiamo avuto un sacco di tipi di asfalto, c'era un pò di confusione, ma ora ce n'è uno solo. Il problema sono i dossi, sono rimasti e ce ne sono parecchi».

