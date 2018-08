Ferrari, omaggio alle vittime di Genova: a Spa con lo stemma del ponte

Un'iniziativa per non dimenticare. La Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime della tragedia di Genova in occasione del GP del Belgio, e lo fa con l'immagine del ponte Morandi unito dallo stemma di Maranello disegnato sulla livrea delle due monoposto, di Vettel e Raikkonen, in pista a Spa. A dieci giorni dal crollo del viadotto che ha causato 43 morti sulle Rosse di Vettel e Raikkonen, l'omaggio sulle Rosse è accompagnato da un messaggio, la scritta «Nei nostri cuori».



In ricordo delle vittime del crollo del ponte di #Genova Remembering the victims of the Genoa motorway bridge pic.twitter.com/50f9eYI0At — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 24 agosto 2018

