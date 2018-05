Barcellona, Hamilton: «Avevo bisogno di questa pole, mi mancava»

di Redazione Sport

«Avevo bisogno di questa pole, mi mancava da un pò. Volevo fare il record in ogni settore ma mi accontento del record nel settore centrale». Sono le parole con cui Lewis Hamilton festeggia la prima posizione in griglia nel Gp di Spagna, record della pista per lui con il crono di 1'16«173. Il pilota britannico della Mercedes ha due vittorie all'attivo sul circuito di Montmelò che risalgono alle stagioni 2014 e 2015.

